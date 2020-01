Battipaglia (Sa): arrestato pregiudicato per spaccio di stupefacenti

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Battipaglia sequestrano dosi di cocaina già confezionate, pronte per lo spaccio

Gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Investigativa del Commissariato P.S. di Battipaglia, in data 24 Gennaio u.s., a seguito di una mirata attività antidroga, effettuavano una perquisizione personale e veicolare nel Comune di Pontecagnano Faiano a carico del pregiudicato V.V., di anni 33, disoccupato. L’attività indicata consentiva di rinvenire 27 involucri termosaldati contenenti ciascuno sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso pari a grammi 10,5. Precedentemente, il predetto V.V. era stato osservato mentre cedeva due dosi di droga a una persona di sesso maschile residente nella provincia di Salerno, sostanza poi rinvenuta addosso al compratore. Per i suddetti motivi, V.V. veniva tratto in arresto perché resosi responsabile del reato di flagranza di spaccio e detenzione di sostanza stupefacente ai fini della vendita al dettaglio. Lo stesso, dopo le formalità di rito, veniva sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa della convalida dell’arresto che si terrà dinanzi al GIP presso il Tribunale di Salerno.