Canottaggio. Alla Navicelli Rowing Marathon assegnati i titoli italiani di fondo in doppio e quattro senza

Sul Canale dei Navicelli a Pisa, assegnati i primi titoli italiani dell’anno olimpico 2020, quelli di Gran Fondo in doppio e quattro senza. 22 i campionati italiani in palio, ben cinque dei quali vanno nella bacheca della Canottieri Gavirate, campione d’Italia tra i maschi nel doppio Under 23, quattro senza Senior e quattro senza Pesi Leggeri, e tra le femmine nel doppio Ragazzi e nel quattro senza Junior. Due titoli italiani ciascuna per SC Lario e CC Saturnia. Il club remiero di Como è campione nel quattro senza Under 23 maschile e nel quattro senza Senior femminile, mentre il sodalizio di Trieste vince il titolo nelle specialità del doppio Under 23 femminile e del quattro senza Ragazzi femminile. I restanti titoli italiani in palio sono andati a Moltrasio (quattro senza Under 23 femminile), CLT Terni (doppio Junior maschile), Telimar (doppio Senior femminile), SC Pescate (doppio Esordienti maschile), SC Padova (doppio Esordienti femminile), Marina Militare (doppio Pesi Leggeri maschile), SC Viareggio (doppio Senior maschile), CRV Italia (quattro senza Ragazzi maschile), Rowing Club Genovese (quattro senza Pesi Leggeri femminile), Fiamme Rosse (doppio Pesi Leggeri femminile), SC Armida (quattro senza Junior maschile), SC Cavallini (doppio Ragazzi maschile) e SC Bissolati (doppio Junior femminile). Prossimo appuntamento per il canottaggio italiano a Torino l’8 e 9 febbraio, con la regata nazionale e internazionale D’Inverno sul Po.

Nella foto (ph N.De Neri): il podio del doppio Under 23 maschile

RISULTATI

Nell’ultimo blocco di gare ai Navicelli vittorie per SC Armida, SC Cavallini, Gavirate e SC Bissolati. En-plein Lombardia nelle gare regionali

Pisa, assegnati i titoli del secondo gruppo. Nelle barche regionali doppio oro Lombardia

CLT Terni e Gavirate vincono i premi speciali “Mauro Baccelli” e “Paolo Novelli”

Tripletta tricolore della Gavirate nel primo blocco di finali sul canale dei Navicelli

Galleria foto Premiazioni domenica 26/01 (ph N.De Neri)

Galleria foto Regate domenica 26/01 (ph N.De Neri)