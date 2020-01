Coronavirus. Sale il numero delle vittime a 80, oltre 2.744 le persone contagiate

Sale ancora il bilancio delle vitte causate dal coronavirus in Cina. Il numero è adesso di 80 ma si è certi che le stime sono fatte per difetto, a dirlo la Lo riferisce la commissione nazionale per la salute (Nhc), ma le notizie non sono molto fluide se non quelle che riguardano le contromisure adottate da Pechino per evitare il diffondersi dell’infezione. Sempre secondo il governo cinese sarebbero 2.744 le persone contagiate. La maggior parte delle vittime e delle persone contagiate si trova nella provincia di Hubei, territorio in cui si trova Wuhan, che è stato il focolaio dell’epidemia. Ma Xiaowei, Ministro della Sanità in Cina, ha dichiarato pubblicamente che la capacità di diffusione del coronavirus sembra diventare più forte col trascorrere delle ore e quindi non si consocono a fondo ancora i rischi legati alle sue possibili mutazioni.

In Vietnam si riscontra il primo caso di passaggio del virus da tra esseri umani, si tratta padre e figlio, uno dei quali contagiato a Wuhan ha contagiato l’altro. Per quanto riguarda gli italiani residenti nella provincia di Hubei, forse 60 persone, la Farnesina ha reso noto che potranno utilizzare un trasferimento via terra salvopoi rimanere in ossrvazione per 14 giorni in una struttara opedaliera cinese.

Altri 444 casi confermati, per un totale di : è il nuovo bilancio delle infezioni per il coronavirus in Cina. Lo riferisce la commissione nazionale per la salute (Nhc) di Pechino confermando il bilancio delle persone uccise dalla malattia: 80 morti. – See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/ContentItem-d6eb3a95-e2c5-4cb4-a779-a8cbd6f936b3.html

FMP