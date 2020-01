Cosenza, stalking: divieto di avvicinamento alla ex

Personale della Polizia di Stato – Squadra Mobile della Questura di Cosenza ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare coercitiva del divieto di avvicinamento alla parte offesa e ai luoghi da lei frequentati, emessa dal GIP presso il Tribunale Ordinario di Cosenza, a seguito di richiesta della locale Procura della Repubblica diretta dal dott. Mario Spagnuolo, nei confronti di un uomo, 28enne dell’hinterland Cosentino, ritenuto responsabile del reato di stalking. Le accurate indagini esperite degli investigatori della 3’ sezione della Squadra Mobile hanno permesso di acclarare le ripete minacce e violenze psicologiche e fisiche dell’uomo, che non accettava di essere stato lasciato dalla sua compagna. In una circostanza, il reo ha persino inseguito con l’autovettura la donna, costringendola a fermare la sua marcia per poter visionare il suo telefono cellulare e verificare con chi intratteneva comunicazioni. Le reiterate condotte hanno cagionato nella vittima un grave stato di ansia e di paura ed un fondato timore per la propria incolumità, tanto da costringerla a cambiare le proprie abitudini di vita, questo fino a quando ha trovato il coraggio di denunciare gli atti persecutori al personale specializzato della Squadra Mobile. (foto di repertorio)

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Cosenza/articolo/11405e2e908dda943805664847