Elezioni Regionali. Calabria, Santelli: “Risultato enorme”

04.00 – Jole Santelli, 51enne cosentina, candidato della coalizione di Centrodestra alle Elezioni Regionali in Calabria ha vinto la sfida. Anche se ancora non sono state scrutinate tutte le sezioni, il divario con Callipo, candidato nel Centrosinistra appare incolmabile. Una donna è per la prima volta nella storia Presidente della Regione Calabria un segno anche questo di cambiamento. “I risultati si commentano nella notte, ma questo è un risultato enorme” – così la diretta interessata Jole Santelli all’agenzia della Rai. Una vittoria che pur essendo già nell’aria da tempo non deve far sminuire la sua importanza, il Centrodestra è quindi chiamato al rilancio di quella che era tristemente divenuta una delle Regioni fanalino di coda in tutte le statistiche del Sud Italia.

A lei le congratulazioni di un’altra donna la leader di FdI, Giorgia Meloni: “Jole Santelli ha conquistato una vittoria straordinaria in una terra che ha bisogno di rinascere e Fratelli d’Italia lavorerà al suo fianco per raggiungere questo obiettivo”.

FMP