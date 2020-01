Emilia Romagna: vince Bonaccini

06.00 – In Emilia Romagna Bonaccini è stato confermato. Ha già preso più del 50% dei voti ma è una vittoria combattuta. Il Centrosinistra vince, il PD è il primo partito ma dopo un testa a testa e con la differenza di un solo punto in più della Lega, che nonostante lo sforzo fatto da Matteo Salvini nel portare avanti Lucia Bergonzoni (ferma al 44%) non è riuscita nella grande impresa nonostante per la prima volta si sia lottato alla pari nella roccaforte rossa d’Italia. Buoni risultati anche per Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che rimedia un ottimo 9,4%, crollo verticale del Movimento Cinque Stelle che non va oltre il 4,8%. Il voto dell’Emilia Romagna darà qualche possibilità in più al litigioso Governo nazionale? Chi può dirlo forse qualche mese in più, ma di sicuro gli equilibri al suo interno cambieranno e Di Maio e soci non possono che aspettarsi tempi duri. Pare che Bonaccini abbia ringraziato pubblicamente le Sardine per il contributo fornito.

FMP