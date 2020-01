Lo stilista Anton Giulio Grande super ospite a “Detto Fatto”, questo pomeriggio su Rai 2

Questo pomeriggio alle ore 14 al programma tv di Rai 2 “Detto Fatto”, sarà protagonista lo stilista Anton Giulio Grande. Il noto stilista calabrese si racconterà, in diretta, ai microfoni della conduttrice Bianca Guaccero e della sua cara amica Jo Squillo, che lo introdurrà, come è consuetudine fare con un super ospite di fama nazionale e internazionale come lo stilista lametino. Il pubblico inoltre, verrà deliziato con una sua sfilata di 10 abiti di alta moda, un’appuntamento dunque con l’haute couture assolutamente da non perdere!

S.P.