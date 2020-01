Novara, incendio bosco sul Monte Mottarone

Dalle 11.45 del 26 Gennaio, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale ed i colleghi del distaccamento di Borgomanero, con il supporto di due automezzi sono intervenuti sul Monte Mottarone, in località Cortano, per un incendio bosco che stava risalendo verso la cima. In posto anche tre squadre di volontari AIB e un DOS (Direttore Operazioni Spegnimento) del Vigili del Fuoco per il coordinamento di un elicottero che ha operato in concorso allo spegnimento. Alle 17.00 l’elicottero ha terminato il supporto alle operazioni di spegnimento. La squadra VVF di Borgo e’ rientrata, mentre sono rimasti sul luogo il DOS dei VVF e le squadre AIB per le operazioni di bonifica e minuto spegnimento.

