Reggio Calabria, anche la reggina Tilde Minasi siederà in Consiglio Regionale

Con queste elezioni regionali, per la prima volta nella storia calabrese, a vincere è stata una donna. Jole Santelli infatti, ha battuto i suoi colleghi uomini, superando di oltre 20 punti lo sfidante Pippo Callipo e diventando così la prima governatrice donna della storia della Calabria. E non è stata solo lei, l’unica donna ad ottenere ottimi risultati, a Reggio Calabria infatti, nella segreteria politica di Tilde Minasi, si festeggia. L’avvocatessa reggina, che aveva già provato a diventare Consigliere Regionale nel 2010, quando ottenne 6.756 voti nella lista del Pdl, questa volta ce l’ha fatta, con 2.288 voti, grazie alla sua candidatura con la Lega di Salvini. Già Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Reggio Calabria durante il governo di Giuseppe Scopelliti, dopo queste vincenti elezioni, siederà in Consiglio Regionale.

S.P.