Firenze. Girava con le dosi di eroina cucite nei pantaloni: arrestato pusher nigeriano

Continuano i servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di San Jacopino, dove questa mattina la Polizia di Stato ha arrestato un altro spacciatore di eroina. L’uomo, un cittadino nigeriano di 32 anni è stato sorpreso a vendere una dose di droga in via Toselli ad un 50enne fiorentino. Gli agenti in borghese del Commissariato San Giovanni sono subito entrati in azione fermando pusher e cliente, quest’ultimo segnalato quale assuntore di stupefacente. Il cittadino nigeriano è invece finito in manette con l’accusa di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di droga: la polizia gli ha trovato addosso altre 23 dosi di eroina (circa 11 grammi di sostanza) cucite nei pantaloni. Solo ieri, gli stessi poliziotti del Commissariato avevano arrestato un altro spacciatore sorpreso all’opera alla fermata dell’autobus in piazza San Jacopino.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Firenze/articolo/14445e302edab16f6529696087