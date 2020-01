Regionali. Toti: Salvini troppo presente? Spero presto in Liguria

“Qui mettiamo insieme tutto centrodestra in modo coerente”

(DIRE) Genova, 28 Gen. – “Non ho l’agenda di Matteo Salvini. Mi auguro che venga, ha fatto una campagna elettorale straordinaria in Emilia-Romagna. Lo straordinario successo del centrodestra in quella regione e’ molto merito della sua campagna elettorale.

Andare tra la gente, ascoltarla, incontrarla sia il dovere di ogni buon politico. Non ho nulla da recriminare, anzi, solo complimenti”. Cosi’ il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a margine del consiglio regionale, rispondendo a una domanda dei cronisti sul rischio di un’eccessiva personalizzazione della campagna elettorale, anche in Liguria, da parte di Matteo Salvini. “Quando e se verra’, sara’ il benvenuto e mi auguro che ci sia- prosegue il governatore- cinque anni di governo hanno dimostrato che questa amministrazione sa mettere insieme nel modo piu’ coerente e maturo le idee della Lega, di Fdi, di Forza Italia, dell’area cattolica e delle forze civiche, senza che nessuno prevarichi altri ma in armonia totale. Con Salvini abbiamo fatto tante campagne elettorali e spero che venga presto in Liguria”. (Sid/ Dire)