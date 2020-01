Varese, incidente stradale nel comune di Cunardo

Martedì 28 Gennaio alle 08.30, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Luino, sono intervenuti nel comune di Cunardo, per incidente stradale. Per cause ancora in fase di accertamento il conducente di un mezzo pesante ha perso il controllo del proprio veicolo ribaltandosi fuori dalla sede stradale. Gli operatori intervenuti con un’Autopompa e un’Autogru hanno messo in sicurezza il veicolo e estratto il guidatore, affidandolo poi alle cure del personale sanitario. Il recupero dell’automezzo sarà effettuato da un’azienda privata.

fonte — http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=63199