Il team reggino di Italica Sport protagonista al 17° Grand Prix Esordienti indoor

Un weekend di sport e passione per il team di Italica. Reduce dai festeggiamenti per il terzo compleanno, la società reggina si è ben disimpegnata in due differenti manifestazioni. Il 25 e 26 Gennaio, presso la piscina comunale di Lamezia Terme, si è tenuto il 17° Grand Prix Esordienti indoor. Presente anche Italica Sport tra le 14 società partecipanti: il team reggino al termine dell’evento ha ottenuto un buon piazzamento, classificandosi al settimo posto. “E’ stato un weekend ricco di miglioramenti, soddisfazioni, vittorie, imprevisti e anche sconfitte. Sono tutte cose che danno il loro contributo per la crescita dei ragazzi di Italica Sport”, le parole del tecnico Domenico Garritano. “Mi reputo soddisfatto del risultato ottenuto dai ragazzi e fiducioso per il percorso che abbiamo iniziato. Adesso l’attenzione si sposta alle prossime gare di fine febbraio, quando si disputeranno le finali regionali. Dovremo farci trovare pronti -conclude Garritano- per questo nelle prossime settimane i nostri allenamenti saranno focalizzati per l’importante evento che ci aspetta a fine febbraio”. Di seguito il dettaglio degli atleti di Italica Sport piazzatisi tra i primi 6:

Nunnari Giovanni Maria (100 stile – 50 farfalla – 100 farfalla – 200 misti)

Iaria Gabriele (100 stile – 200 stile)

Barberi Davide (100 rana – 200 rana)

Crisafi Sara (100 farfalla – 200 misti)

Clericò Samuele (100 rana – 200 rana)

Quattrone Giada Pia ( 400 misti)

Sergi Raffaele (100 farfalla)

Filippo Aricò (400 stile)

Italica Sport impegnata anche a Rende, con il team di nuoto sincronizzato diretto da Giovanna D’Amico. Presso la piscina comunale di Rende, la società reggina domenica 26 gennaio ha preso parte al ‘Nuoto sincronizzato Sistema delle stelle’ assieme ad altre due società calabresi, Rende Nuoto e Calabria Swim Race. Il sistema delle stelle è un percorso che permette di accedere al nuoto sincronizato agonistico. Cinque le atlete che hanno ottenuto la seconda stella (Freno Barbaram, Sprizzi Chiara, Iofrida Adele, Sanson Margherita e Piromalli Elena Sofia) mentre Allegra Liconti si è aggiudicata la terza stella. Il sistema delle stelle è un percorso che permette di accedere al nuoto sincronizato agonistico. Italica Sport, già campione regionale di nuoto sincronizzato 2018-2019, si proietta adesso con determinazione all’appuntamento di metà Febbraio. A Rende la società reggina prenderà parte alla tappa invernale del campionato regionale di nuoto sincronizzato.