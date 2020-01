Assalto a portavalori, fuoco e chiodi sull’A1 all’altezza di Lodi

06.30 – Scenario apocalittico sull’Autostrada A1 nella zona di Lodi Vecchio. Pare vi sia stato un tentato assalto ad un mezzo portavalori. Chiodi in terra, macchine date alle fiamme è questa la situazione in cui hanno operato Polizia di Stato e Vigili del Fuoco. Attualmente l’A1 è stata chiusa da Lodi Vecchio a San Zenone al Lambro, situazione che ha già generato diversi chilometri di incolonnamento automobili. Pare che sia entrato in azione un commando composto da circa 10 persone a bordo di sei mezzi, parte dei quali sono stati già ritrovati incendiati nelle campagne limitrofe alla zona dell’assalto fallito.

