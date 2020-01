Governo. Brunetta: Di centrodestra è possibile

Renzi voti con noi su giustizia

(DIRE) Roma, 29 Gen. – “Un governo di centrodestra si puo’ fare. Subito, gia’ domani, perche’ il popolo sovrano ha sempre ragione. Basta che Renzi si decida e faccia un governo con noi, centrodestra unito (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Noi con l’Italia) e le altre forze che si potrebbero aggregare. Nessun ribaltone. Basta che Renzi voti con noi sulla giustizia. Lui e’ contro questa oscena riforma della prescrizione. Ecco, quello puo’ essere il primo fondante banco di prova. A livello programmatico con Italia Viva di Renzi c’e’ quasi perfetta coincidenza, in economia, in politica estera e in molto altro ancora. Renzi rappresenta, da sempre, il suo ‘centro’, vicino al centrodestra, ricordiamo tutti il suo Partito della Nazione”. Cosi’ Renato Brunetta, deputato di Forza Italia, in un’intervista a ‘La Repubblica’. “Si puo’ dare vita ad una nuova maggioranza e a un nuovo governo. Subito- aggiunge-. Il centrodestra ha attualmente piu’ o meno 275/280 deputati. Ne servono altri 45. Con Italia Viva e venti grillini che sono gia’ fuori dal Movimento, facciamo un altro governo. E la forza di attrazione di una nuova maggioranza di tal genere e del relativo Governo sarebbe crescente, si rafforzerebbe di giorno in giorno”. (Vid/ Dire)