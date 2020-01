Migranti. Ocean Viking è approdata a Taranto

A bordo oltre 400 persone che saranno sistemate in hotspot locali

(DIRE) Bari, 29 Gen. – La nave della Ong Sos Mediterranee, la Ocean Viking, e’ approdata a Taranto questa mattina con a bordo piu’ di 400 migranti salvati qualche giorno fa. Tra di loro ci sono 12 donne incinte, 132 minori non accompagnati e 20 nuclei familiari provenienti da Marocco, Guinea, Burkina Faso, Kenya, Senegal, Nigeria, Mali e Somalia. Ad attenderli, sul molo San Cataldo, ci sono il personale del 118 e i volontari della Croce rossa che hanno provveduto a fornire assistenza e soccorso. I migranti, come stabilito dall’incontro che si e’ svolto ieri in prefettura, saranno trasferite negli hotspot della zona. (Adp/ Dire)