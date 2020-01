Nigeria. Esperti denunciano contrabbando armi da Libia e da Turchia

(DIRE) Roma, 29 Gen. – Armi provenienti da Libia, Turchia e Costa d’Avorio stanno alimentando i conflitti tra coltivatori e allevatori in tre Stati del nord della Nigeria: la denuncia e’ contenuta in un rapporto pubblicato dagli esperti del centro studi londinese Conflict Armament Research.

Le conclusioni sono fondate su inchieste e ricerche effettuate nel Kaduna, nello Zamfara e nel Katsina, regioni dove negli ultimi anni gli scontri tra comunita’ di contadini e gruppi semi-nomadi per il controllo della terra e delle risorse naturali sono stati piu’ frequenti.

Tra le armi rintracciate dagli esperti anche fucili d’assalto importati dall’Iraq, che sarebbero stati utilizzati da gruppi di matrice islamista nella regione del Sahel, in particolare in Mali.

Nel 2018 i ricercatori dell’International Crisis Group avevano stimato che i conflitti nel nord e nel centro della Nigeria avevano provocato fino ad allora sei volte piu’ vittime rispetto alle incursioni di Boko Haram, un gruppo che opera nelle stesse aree e nel bacino del Lago Ciad. (Vig/Dire)