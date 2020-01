Genoni (Or). Arrestato giovane 23enne per omicicio

Comando Provinciale di Nuoro – Genoni (Or) , 30/01/2020 09:13

Alle prime luci dell’alba di oggi, a conclusione di articolata attività investigativa, i Carabinieri della Compagnia di Isili e del Reparto Operativo-Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Nuoro, con il supporto del personale e di unità cinofila dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna di Abbasanta, hanno dato esecuzione alla misura cautelare di custodia in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari su richiesta della locale Procura, che ha concordato con l’attività di indagine svolta dai Carabinieri, nei confronti di un 23enne pregiudicato di Genoni (Su), ritenuto l’autore dell’omicidio di V.R., 48enne, avvenuto la sera del 19 Agosto 2019, in localitá “Prosperu”, periferia rurale di Genoni. Le indagini svolte dall’aliquota operativa della Compagnia di Isili e dal Reparto Operativo-Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Nuoro, con la collaborazione del R.I.S. Carabinieri di Cagliari, hanno permesso di raccogliere gravi e concordanti indizi di colpevolezza a carico del giovane, ricostruendo la dinamica dell’omicidio nonché le circostanze nelle quali è maturato.

Era la sera del 19 Agosto 2019, quando V.R., mentre rientrava dalla sua azienda agricola verso l’abitato di Genoni in sella alla sua bicicletta, percorrendo la strada rurale di “pranu e predi”, veniva attinto da due colpi di fucile. Benché gravemente ferito, percorreva altri 300 metri sino a che, esanime, cadeva a terra sul ciglio della strada dove veniva notato poco dopo da un passante che avvisava subito le forze dell’ordine e il servizio 118. I militari intervenuti sul posto raccoglievano le prime fondamentali informazioni e gli indizi utili per l’accertamento dei fatti. L’uomo, ancora cosciente nonostante le ferite, riusciva a fornire pochi ma importanti dettagli investigativi prima del suo trasferimento all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove decedeva alle successive ore 03,30.