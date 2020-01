Torre del Greco (Na). Casa per anziani abusiva. Denunciate due persone

Comando Provinciale di Napoli – Torre del Greco (Na) , 30/01/2020 14:34

I Carabinieri della stazione di Torre del Greco Centro hanno denunciato un uomo di 51 anni e una donna di 49. In un’abitazione, i due avevano istituito una casa di riposo per anziani, priva di qualsiasi autorizzazione all’esercizio. L’attività, secondo quanto accertato dai militari, era gestita dalla donna. Dava ospitalità a 4 anziani le cui condizioni di salute non hanno fortunatamente destato preoccupazioni. Due di questi pagavano, alla donna, 1000 euro al mese. Gli altri due ospiti – in cambio delle cure prestate – consegnavano piccole somme sotto forma di ”regali”. L’immobile è stato sequestrato. I due dovranno rispondere di esercizio abusivo di una professione e mancanza di autorizzazioni all’esercizio dell’attività per le case di riposo per anziani.