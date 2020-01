Tropea (VV). Squadra Mobile arresta spacciatore

Sequestrati 104 grammi di marijuana

Nella mattinata di ieri personale della Squadra Mobile, con la collaborazione dell’Unità Cinofila dell’U.P.G.S.P. e del Reparto Prevenzione Crimine di Vibo Valentia, nell’ambito di mirati servizi finalizzati a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia ha tratto in arresto un giovane vibonese disoccupato poiché colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In particolare, nel corso delle prime ore della mattinata, è stata effettuata una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del soggetto, situata a Tropea, all’esito della quale è stato trovato in possesso di 104 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, contenuti all’interno di un sacchetto sottovuoto occultato in un vano posto sotto il box doccia, oltre che di un coltellino, verosimilmente utilizzato per tagliare lo stupefacente, e la somma contante di 215,00 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio, provento dell’attività illecita. Alla luce di tali evidenze, considerati i precedenti del soggetto, già arrestato lo scorso mese di ottobre per fatti analoghi, lo stesso è stato tratto in arresto e, su disposizione della competente A.G., sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. I servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti continueranno ad essere garantiti su tutta la provincia vibonese.