Varese, rintracciata e soccorsa persona nel comune di Sumirago

Esito positivo per le ricerche della donna che era scomparsa la sera di mercoledì 29 gennaio, nel comune di Sumirago. Alle 10.00 del 30 la persona è stata ritrovata. Già dalla tarda serata di ieri era stato attivato il piano provinciale di ricerca persona, sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco congiuntamente gli specialisti del T.A.S. (Topografia Applicata al Soccorso), gli aerosoccoritori del reparto volo Lombardia con il “Drago 84”, le unità cinofile dei VVF e i volontari di protezione civile con uomini e cani da ricerca. La donna è stata individuata e soccorsa in un area boschiva nelle vicinanze della “SP.49”, “imbarellata” è stata trasporta in zona agevole e affidata al personale sanitario.

