Verdi Metropolitani Reggio Calabria su nomina Presidente del Parco Nazionale d’Aspromonte

Intendiamo tornare sull’argomento nomina “Presidente del Parco Nazionale d’Aspromonte” che a noi Verdi Metropolitani sta particolarmente a cuore per i risvolti di tutela e legalità ambientale che ne conseguono. Infatti, abbiamo appreso che la commissione parlamentare “Ambiente” lo scorso 28 gennaio ha espresso parere favorevole per il nome di Leo Autelitano proposto dall’ex Presidente della Giunta Regionale On Mario Oliverio. Eppure, la Presidenza del Parco Nazionale D’Aspromonte, sia pur retta dal Vice Presidente, era stata lasciata vacante dall’agosto 2018, ovvero da quando si è dimesso il Prof Bombino. A tale proposito ci sembra opportuno segnalare che la Federazione Metropolitana dei Verdi di Reggio Calabria, già nel settembre 2019, ha provveduto ad inoltrare al Ministero competente una propria proposta di nomina nella persona del Dott. Gerardo Pontecorvo sulla cui lunga e comprovata esperienza nel campo ambientale e conoscenza dell’Aspromonte sarebbe perfettamente inutile ritornare. L’indicazione dei Verdi voleva essere super partes e dettata, lo ribadiamo, da motivazioni legate al bene del territorio metropolitano. Invece, dobbiamo constatare che le solite logiche partitiche hanno dettato tempi e modi di una proposta che rischia di appannare la “trasparenza” di un’area protetta di valore internazionale come il PNA.

Ma i Verdi non si vogliono rassegnare a questa logica, e per questo fanno appello a tutte le forze politiche perché facciano convergere su un candidato “condiviso” la loro scelta. Da parte nostra abbiamo chiesto con urgenza alla commissione “ambiente” l’audizione del Dott. Pontecorvo perché possa fare una valutazione più serena sulla base di considerazioni anche tecniche e di trasparenza amministrativa.

Domenico Bova Portavoce Verdi Metropolitani Reggio Calabria