Coronavirus, UE stanzia 10 mln per sostenere la ricerca

(DIRE) Bruxelles, 31 Gen. – La Commissione Europea ha annunciato lo stanziamento di dieci milioni di euro dal suo programma di ricerca e innovazione, Orizzonte 2020, per sostenere la ricerca sulla nuova malattia di coronavirus. “Stiamo lavorando per mitigare le conseguenze di una potenziale maggiore diffusione dell’epidemia di coronavirus nell’Ue” ha fatto sapere Mariya Gabriel, commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventu’. “Dobbiamo sapere di piu’ sul virus per indirizzare meglio le nostre misure di prevenzione e garantire una migliore assistenza ai nostri cittadini” ha aggiunto Stella Kyriakides, commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare. Il finanziamento dovrebbe sostenere da due a quattro progetti di ricerca. I candidati hanno tempo fino al 12 febbraio per rispondere e si prevede che le convenzioni di sovvenzione siano firmate entro poco tempo per consentire l’avvio dei lavori di ricerca il piu’ presto possibile. La Commissione ha inoltre comunicato di essere al lavoro a stretto contatto con l’Organizzazione mondiale della sanita’ (Oms) e altri attori internazionali per garantire una risposta efficiente e coordinata allo scoppio del coronavirus. (Pis/Dire) 19:15 31-01-20