Infezione coronavirus in Cina è emergenza internazionale per OMS

06.00 – Ormai l’epidemia di coronavirus in Cina nonostante le misure restrittive imponenti per la circolazioni di merci e persone, adottate dal Governo continua a mietere vittim,e ed un trend di crescita dei contagi costante seppur lievemente in diminuzione. Oggi i dati ufficiali forniti dalla Commissione Sanitaria Nazionale (NHC) di Pechino “raccontano” di 213 morti e 2000 nuovi pazienti infetti. Da segnalare che il 99% delle ultime vittime erano persone nella provincia dell’Hubei, dove c’è il focolaio dell’infezione di coronavirus nella città di Wuhan. Il totale delle persone contagiate dall’infezione è di 10.000 mentre sono oltre 102 mila le persone sotto osservazione dai sanitari locali. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato l’emergenza internazionale per l’epidemia da cornavirus nonostante il Ministero della Salute cinese si dica certo che riusciranno a sconfiggere il virus nel migliore dei modi. La Russia si è messa al riparo chiudendo il confine orientale così come aveva già fatto la Mongolia. Intanto oltre oceano, gli USA hanno diffuso un avviso in cui chiedono agli americani di non viaggiare in Cina a causa dell’epidemia da coronavirus, anche l’Italia dopo i primi due casi accertati di persone infettate ha bloccato i voli da e per la Cina si tratta di due tursti cinesi arrivati in nela nostro Paese da qualche giorno e successivamente ricoverati in isolamento dopo i primi malori. E’ lo stesso Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a renderlo noto: “Abbiamo anche in Italia, per la prima volta, due casi accertati di coronavirus. Si tratta di due turisti cinesi nel nostro Paese da pochi giorni”. (cit Rainews). Prime proiezioni di lungo periodo pure sulle borse internazionali che fanno presagire, secondo le stime del FMI (Fondo Monetario Internazionale), conseguenze negative sull’andamento dell’economia mondiale per quel che riguarda il primo trimestre del 2020.

