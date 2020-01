Rifiuti. Roma, Prorogata ordinanza contro “pendolarismo”

(DIRE) Roma, 31 Gen. – È stata prorogata l’ordinanza sindacale 153 del 5 Agosto 2019. Il provvedimento rinnova il divieto, per tutti coloro che non sono residenti nel territorio di Roma Capitale, di conferire nel circuito di raccolta cittadino rifiuti urbani prodotti nel territorio di altri Comuni; e conferma l’obbligo di utilizzo di sacchi trasparenti per il conferimento della frazione multimateriale leggero (plastica e metalli) e per la frazione indifferenziata/secco residuo. Sono previste sanzioni pecunarie per chi non rispetta i divieti specificati nel provvedimento. Così il Comune di Roma in una nota. (Com/Red/Dire) 20:06 31-01-20