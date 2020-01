Varese, incidente stradale nel comune di Valganna

Venerdì 31 Gennaio alle 02.00, i Vigili del Fuoco provenienti dal Comando provinciale, sono intervenuti nel comune di Valganna, lungo il tracciato della “SS.233”, per un incidente stradale. Per cause, ancora, in fase di accertamento due autovetture si sono scontrate frontalmente. Gli operatori accorsi sul luogo con un’Autopompa hanno messo in sicurezza i veicoli, mediante l’uso di cesoie/divaricatore estratto dal proprio abitacolo uno degli occupati e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

fonte — http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=63273