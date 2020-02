Brexit. Da oggi addio all’UE, si esaudice la volontà del popolo

A Mezzanotte ed un minuto di ieri 30 Gennaio è divenuta realtà l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, la cosidetta Brexit, grazie alla ratifica dell’accordo di recesso di questa settimana da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio. Per rendere meno “doloroso” economicamente il distacco nell’accordo è stato previsto che almeno sino al 31 Dicembre del 2020, la Gran Bretagna rimarrà comunque membro del Mercato Unico e dell’Unione Doganale. La Brexit è quindi realtà, i cittadini del Regno Unito sono stati accontentati nonostante le pressioni finanziarie dei mercati quelle politiche delle varie lobby la democrazia ha prevalso. Gli inglesi infatti avevano votato per ben due volte a favore dell’uscita. Ursula Von der Leyen ha così commentato: “Vogliamo avere la migliore collaborazione possibile con il Regno Unito, ma è chiaro che ci sarà sempre una differenza. L’appartenenza all’Unione europea è importante”. Dall’altro lato gli fa eco l’opposta dichiarazione del premier Johnson: “E’ l’alba di una nuova era. Per molti la Brexit è una meravigliosa speranza, altri avvertono un senso di ansietà. Un terzo gruppo, il più grande forse, è sollevato per la fine della lotta politica”. “Ora restituiremo sovranità al Paese sul controllo dell’immigrazone, commerci, legislazione”.

