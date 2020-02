Gucci cerca nuovi candidati da inserire nel proprio organico

Gucci, azienda leader del settore dell’alta moda e degli articoli di lusso made in Italy, presente sul mercato mondiale, cerca personale da assumere in Italia, a tutti i livelli. Le offerte di lavoro Gucci sono rivolte a professionisti a vari livelli di carriera e a giovani anche senza esperienza, ai quali si offrono contratti a tempo indeterminato o possibilità stage. L’azienda ed il Gruppo Kering, di cui il brand fa parte, pur mantenendo il rispetto delle radici e tradizioni e ispirati da solidi valori, offrono al personale selezionato gli strumenti per sviluppare il proprio potenziale ed esprimere la propria creatività, promuovendone le abilità e le prestazioni nel modo più ingegnoso e sostenibile.

I profili professionali richiesti sono i seguenti:

Media Planner – Milano

Floor Manager – Milano

Men’s Ready to Wear Product Assistant – Roma

Team Manager – Milano

Retail Seasonal Recruiter (Milano e Firenze)

