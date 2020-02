Cina. Banca Centrale immette 1200 mld di yuan per rallentamento economia a causa coronavirus

E’ di qualche ora fa la notizia in base alla quela la Banca centrale cinese (PboC), ha deciso una maxi iniezione di liquidità sui mercati. Si tratta di ben 1.200 miliardi di yuan (circa 170 miliardi di euro) per sostenere l’economia della Cina che ha inizato ad avere ripercussioni legate all’epidemia di coronavirus che ha causato la morte di 304 persone ed il contagio di almeno 10 mila soggetti. L’immissione del nuovo denaro da domani alla riapertura dei mercati finanziari fermi per il Capodanno Cinese.

