Coronavirus, isolato il virus allo Spallanzani di Roma: “Primi in Europa”

I virologi dello Spallanzani di Roma sono riusciti ad isolare il virus: “È un passo fondamentale per migliorare diagnosi e studiare cure”. Discrete le condizioni dei 2 cinesi ricoverati: hanno la polmonite

Roma – I virologi dell’Istituto nazionale Malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”, a meno di 48 ore dalla diagnosi di positività per i primi due pazienti in Italia, sono riusciti, primi in Europa, ad isolare il virus responsabile dell’infezione. Avere a disposizione in modo così tempestivo il virus è un passo fondamentale, che permetterà di perfezionare i metodi diagnostici esistenti ed allestirne di nuovi. E’ quanto si legge in una nota dell’Ospedale.

