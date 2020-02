Finanziamenti e mutui. Rimborsati al cliente/debitore gli interessi e i costi accessori se il tasso di interesse globale (TAEG) è superiore a quello indicato in contratto

In materia di trasparenza dei contratti finanziari va sancita la nullità della clausola che determina gli interessi laddove la finanziaria non esponga il corretto TAEG. Lo “Sportello dei Diritti”: attenti ai prestiti perchè potrebbero esservi restituite cospicue somme già pagate e ridotte le rate residue

Una storia di debiti come tante, ma con un lieto fine, è emblematica per far comprendere come spesso banche e finanziarie non sono così trasparenti come dovrebbero. Perchè anche Davide/debitore può vincere contro Golia/banca. Il tutto inizia così: un cittadino insospettito dalla rata troppo alta su un finanziamento a 6 anni si rivolge al Giudice di Pace di Agrigento nel 2015 e a seguito di una consulenza tecnica disposta dal magistrato, scopre che il TAEG (l’indice che informa il consumatore in ordine al costo effettivo del prestito) non corrispondeva al dato reale. A questa discrasia, per il Giudice di Pace che ha applicato una norma fondamentale del Testo Unico Bancario, è conseguito l’annullamento delle pattuizioni relative al tasso di interesse applicato e l’applicazione del tasso di interesse dei BOT con un risparmio sul residuo del prestito (se il finanziamento è in corso) e un rimborso se questo è stato pagato anche di un quarto dell’erogato (per es. su 16.000 il vantaggio sarebbe di circa 4.500 euro). Questo orientamento è stato anche seguito da diversi Tribunali di tutta Italia: Trib. Ancona sent. n.889/18, Trib. Padova 1737/16, Gdp Buccino 29/2016, Agrigento 861/2015, Gdp Lentini 124/16 e 117/156, Corte di Giustizia Europea EU C-337/14, Trib. Napoli 7779/15, Trib. Trapani 156/18. Trib. Padova ord. 9.01.2018, Trib. Chieti sent. n. 308/18, Trib. Rieti sent. )24/17; Trib Siena sent. n. 647/17; Trib. Torino sent. n. 1737/17; Trib Torre Annunziata sent. n. 2728/17, Trib. Pesaro sent. n. 801/2018, Trib. Udine sent. n. 894/18. Insomma, per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”. è bene sempre prestare la massima attenzione ai contratti di finanziamento e mutuo perchè potrebbero esservi restituite cospicue somme già pagate e ridotte le rate residue.

c.s. – Giovanni D’Agata