Coronavirus, Ammon (Centro UE): Incubazione stimata 3-12 giorni

Direttrice audita da Commissione Parlamento Europeo

(DIRE) Bruxelles, 3 Feb. – “Abbiamo stimato un periodo di incubazione tra i tre e i dodici giorni e mezzo, ma dobbiamo adattare queste stime a come evolve la situazione nel tempo”. È quanto affermato da Andrea Ammon, direttrice esecutiva di Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, intervenendo oggi di fronte alla Commissione salute pubblica del Parlamento europeo. L’attenzione e’ rivolta anche ai Paesi Acp (Africa, Caraibi e Pacifico). “Siamo in contatto con l’Ecdc africano, da cui non sono ancora giunte segnalazioni, vorremmo offrire il nostro aiuto” ha detto la direttrice. Il virus, la cui trasmissione sembrava avere origine esclusivamente animale, ha sviluppato a oggi un passaggio diretto da essere umano a essere umano. “Non e’ pero’ una giustificazione, sul piano scientifico, per sospendere Schengen” ha sottolineato Ammon. “La decisione andra’ eventualmente presa sul piano politico”. (Pis/Dire)