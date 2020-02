Gli USA avvertono il coronavirus è pandemia, stimati 100.000 contagi

04.50 – “E’ molto, molto trasmissibile, e quasi certamente sarà una pandemia” è quanto dichiara Anthony Fauci, il direttore dell’Istituto americano per le allergie e le malattie infettive, indicando il coronavirus ormai come una pandemia conclamata a livello mondiale. Secondo il New York Times, gli scienziati, non sanno ancora quanto possa essere letale sia il coronavirus perchè a differenze dei suoi “parenti” Sars e Mers si diffonde molto più rapidamente quasi come fosse una semplice influenza. Le stima degli americani è che il numero reale delle persone contagiate sia già intorno alle 100.000 unità a livello internazionale. Ma qualche buona notizia, seppur ormai l’allarme è reale, comincia ad arrivare, sono infatti 443 le persone guarite e dimesse, in tutto il mondo, dopo avere contratto il coronavirus. Alcuni casi, in base alla mappa consulatbile on line della Center for Systems Science, riguardano la Thailandia (5), l’Australia (2), il Giappone (1) ed il Vietnam (1) ma la maggior parte delle guarigioni è relativa alla Cina , paese da cui si è diffuso il virus.

mappa in tempo reale – https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

FMP