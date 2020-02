Lega. Salvini: Rispetto idee Bossi, ma numeri ci danno ragione

“Non cambio mia opinione”

(DIRE) Palermo, 3 Feb. – “Rispetto le sue idee ma non cambio le mie. I numeri dicono che non siamo mai stati cosi’ forti nelle regioni del nord e con grande orgoglio ormai siamo determinanti e presenti nelle regioni del Sud. Vogliamo unire, se qualcuno vuole dividere non e’ il momento”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, uscendo da Palazzo d’Orleans di Palermo, dove ha incontrato il governatore siciliano Nello Musumeci, rispondendo a una domanda sulle dichiarazioni di Umberto Bossi. (Sac/Dire)