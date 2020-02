Regione, le prospettive per la provincia di Reggio Calabria: dibattito di FDI con Ciriellli

Dopo la vittoria alle elezioni regionali del 26 gennaio, che hanno visto il partito di Giorgia Meloni raggiungere lo straordinario risultato del 16% di consensi in provincia di Reggio Calabria, Fratelli d’Italia guarda al futuro. “Regione: le prospettive per la provincia di Reggio Calabria” è il titolo del dibattito politico in programma per domani (martedì 4 febbraio 2020), alle ore 14.30, presso l’E-Hotel di Reggio Calabria. Saranno presenti i consiglieri regionali eletti Domenico Creazzo e Giuseppe Neri, gli ex candidati al consiglio regionale di FdI (Marco Cascarano, Orlando Fazzolari, Demetrio Marino, Sandra Polimeno e Raffaele Sainato), il coordinatore della Città Metropolitana di Reggio Calabria Massimo Ripepi e Denis Nesci (componente dell’Esecutivo Nazionale di FdI). Concluderà i lavori il Questore della Camera dei Deputati On. Edmondo Cirielli (commissario provinciale di FdI).