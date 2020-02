Scimmia rapisce un cucciolo di leone mentre cerca cibo nel Kruger Park in Sudafrica

È un avvistamento insolito, primo nel suo genere

In un video diventato virale è stato ripreso il momento in cui un babbuino maschio rapisce un cucciolo di leone dal suo gruppo tenendolo stretto tra le braccia mentre cercava il cibo prima di portarlo nelle cime degli alberi. Il primate ha afferrato il felino mentre vagava nel Kruger National Park, in Sudafrica, sabato mattina. Il filmato mostra la scimmia su un albero che tiene in braccio il leoncino terrorizzato. È un avvistamento insolito, primo nel suo genere. “È normale che un gruppo di babbuini uccida giovani leopardi e cuccioli di leone, ma dopo 20 anni come guida è la prima volta che vedo un babbuino nutrire e prendersi cura di un giovane predatore” ha dichiarato Kurt Schultz , l’autore del video. Si pensa che il cucciolo sia morto poco dopo. L’interazione tra scimmia e leone, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ricorda la famosa scena del Circolo della Vita in Lion King (1994), dove Simba, un cucciolo di leone, viene rapito e portato sulle rocce africane da Rafiki,il babbuino.





C.S. Giovanni D’Agata – Sportello dei Diritti