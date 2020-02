Cosenza. Polizia arresta un sorvegliato speciale per violazione degli obblighi di legge

Nella giornata di ieri personale della Polizia di Stato, in servizio a questa Squadra Mobile traeva in arresto in flagranza del reato di violazione degli obblighi inerenti la misura della sorveglianza speciale – art. 75 del D. Leg. n.159/2011 – C. V. L. di anni 67 pluripregiudicato cosentino, sottoposto alla Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di Rende. In particolare il personale della Squadra Mobile, nel primo pomeriggio di ieri, riconosceva e controllava C. V. L., nel mentre si aggirava con fare sospetto nella p.zza S. Spiriti di Cosenza senza nessuna autorizzazione. A seguito del controllo il C. V. L. veniva tratto in arresto in flagranza del reato di violazione degli obblighi inerenti la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e, dopo le formalità di rito, lo stesso veniva sopposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, per come disposto dal P.M. di Turno presso la Procura della Repubblica di Cosenza, in attesa del rito per direttissima.