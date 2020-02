Borsa: Piazza Affari apre con +0,46%

Moderata seduta positiva di Piazza Affari, infatti la Borsa di Milano apre in rialzo e l’indice Ftse Mib avanza dello 0,46% a 24.347 punti. L’Euro / Dollaro USA mantiene la stabile posizione su 1,1. Lieve aumento per l’oro, con un rialzo dello 0,24%. Giornata di forti guadagni per il petrolio che presenta un rialzo del 1,91%. La giornata di ieri, 5 Febbraio, è stata moderatamente positiva per il comparto bancario (+2,67%), infatti Unicredit mostra una notevole risalita del +4,68%, e BPER ha un incremento +2,54%. Yapi Kredi avanza del 3% a Istanbul. I comparti immobiliare e costruzioni presentano un miglioramento rispettivamente del +2,31% e del +1,47%. La Produzione industriale della Francia e della Germania oscillano intorno al -0,02%/-0,03%. Le vendite al Dettaglio dell’Italia, fondamentale indicatore riguardante la spesa dei consumatori, sembrano in lieve discesa. Teleborsa, in data odierna, comunica anche il ribasso del comparto alimentare a Piazza Affari, che perde lo 0,68%, scambiando a 100.645,64 punti.

SM