10.30 – E’ di Reggio Calabria uno dei macchinisti morti nell’incidente ferroviario di questa mattina, avvenuto sulla linea alta velocità all’altezza di Casal Pusterlengo, in provincia di Lodi. Il tragico disastro ferroviario che ha riguardato un treno Frecciarossa, ha causato infatti 2 morti, il macchinista reggino e un altro addetto delle Ferrovie dello Stato, che si trovavano nella motrice. Oltre ad aver causato più di 30 feriti. Le cause sono ancora in corso di accertamento.