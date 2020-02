Lodi. 27 I feriti, alcuni anche all’ospedale di Cremona: 2 più gravi

Assessore Lombardo Gallera: 2 elicotteri 118 e 12 ambulanze sul posto

(DIRE) Milano, 6 Feb. – Soccorsi a pieno ritmo nella zona di Livraga, nel lodigiano, dove stamattina alle 5.35 circa un treno e’ deragliato provocando la morte di due macchinisti e il ferimento non grave di ventisette persone, 2 in codice giallo e 25 in codice verde. I due feriti in codice giallo, come sottolinea l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, sono stati trasportati a Cremona (in elicottero) e a Lodi. “Si sta procedendo a trasportare anche gli altri feriti in codice verde negli ospedali vicini- afferma- e diciotto di questi sono stati evacuati dalla zona dell’incidente”. Il 118 e’ intervenuto nel luogo del deragliamento con due elicotteri attrezzati per il volo notturno provenienti da Brescia e da Como e con 12 ambulanze, alle quali come rendono noto da Palazzo Lombardia se ne sono aggiunte altre. Dalle prime immagini si nota la distanza tra la motrice e il resto del treno: la testa del mezzo, ribaltata insieme ai primi due vagoni, e’ finita dietro una piccola costruzione ferroviaria, con cio’ che resta del muso puntato in direzione nord, opposta a quella di marcia.

(Nim/ Dire)