Trump annuncia l’uccisione del numero uno di Al Qaeda in Yemen

01.30 – Gli USA hanno annunciao di aver eliminato Qassim Al Raymi, ossia il numero uno di Al-Qaeda in Yemen. La notizia è stata data dallo stesso Presidente Donald J. Trump che aveva ordinato il raid delle forze speciali americane, come si vociferava a Washington già da qualche giorno. Qassim Al Raymi, 41 anni, capo dei terroristi locali, aveva una taglia da 10 milioni di dollari sulla testa. Un grosso passo in avanti per la stabilità non solo dello Yemen ma per tutte le regioni meridionali della penisola araba.

