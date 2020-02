Chieti. Coronavirus, 43enne negativo al test: tornerà presto a casa

Il DG Schael: allarme cessato, prova di efficenza a tutela dei cittadini

(DIRE) Chieti, 8 Feb. – Sarà dimesso non appena starà meglio e la febbre sarà scomparsa il 43enne di Chieti che ieri si è sottoposto ai test per il Coronavirus: la sua è normale influenza. Già questa mattina erano arrivate le rassicurazioni, ma la conferma arriva ora con il risultato negativo al contagio del test effettuato dall’Istituto Superiore di Sanità sui campioni biologici analizzati. L’esito è stato comunicato pochi minuti fa a Jacopo Vecchiet, direttore delle Malattie Infettive, dove l’uomo si trova da ieri pomeriggio. La notizia, accolta con grande sollievo, pone fine alle preoccupazioni e all’allarme generati nel capoluogo teatino dopo che era stato reso noto il caso sospetto arrivato al ‘SS.Annunziata’. “L’allarme è cessato- commenta Thomas Schael, direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti- e siamo tutti rasserenati dall’esito negativo del test. La nostra Azienda si eètrovata pronta ad affrontare una possibile emergenza, e l’organizzazione ha funzionato, dando prova di efficienza e assoluta garanzia per la salute pubblica. Desidero ringraziare per l’impegno e la capacità dimostrata tutto il personale e le figure coinvolte, e in particolare il Pronto Soccorso, con il direttore Antonio Iacovella, l’Unita’ operativa di Malattie Infettive, con il direttore Jacopo Vecchiet, e Arturo Di Girolamo, del Risk management”. (Afa/ Dire) 16:40 08-02-20