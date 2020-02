Corte d’Appello Reggio Calabria. Assemblea dei Soci Associazione Nazionale Forense

In data 7 Febbraio 2020, presso l’Aula Formazione della Corte d’Appello Di Reggio Calabria si è tenuta l’Assemblea dei Soci della sezione ANF di Reggio Calabria. Dopo i saluti e la presentazione della programmazione per l’anno 2020 della locale sezione da parte della Presidente, Avv. Giuliana Barberi, l’assemblea dei Soci ha eletto il nuovo Vicepresidente Avv. Francesco Federico e il nuovo Delegato Nazionale Avv. Giuseppe Pizzi. E’ seguita la relazione del segretario Avv. Sergio Mazzu’ sulle attivita’ svolte dalla locale sezione e sulle diverse e prossime iniziative in programma.

I Consiglieri Avv.ti Francesco Giunta e Armando Quattrone e il Tesoriere Avv. Alessandro Sentina, insieme al nuovo Vicepresidente, hanno presentato il progetto del Pronto Soccorso Legale, servizio offerto in ambito civile, penale e amministrativo, anche dinanzi alle Magistrature Superiori, agli Avvocati del Foro di Reggio Calabria con particolari offerte riservate ai Soci ANF. Il Direttivo composto anche dagli avvocati Antonella De Carlo e Francesco Gatto ha, inoltre, presentato il Progetto e il programma della Scuola Giuridica Reggina ANF che ha avuto il patrocinio della Citta’ Metropolitana, mentre è in corso di richiesta di accreditamento presso il COA di Reggio Cal., programma strutturato in tre moduli: corso per la preparazione agli esami di Avvocato, formazione continua obbligatoria e corsi di alta formazione in DPO, Europrogettazione, criminologia e psicologia giuridica.

Il Segretario ha illustrato i prossimi eventi in programma e in particolare la Conferenza Stampa del prossimo 21 Febbraio presso la Sala Biblioteca di Palazzo Alvaro. La Presidente ha, inoltre, annunciato che finalmente potrà prendere il via ad opera degli Avvocati di ANF Reggio Cal. lo Sportello di Volontariato legale in favore delle persone non abbienti, vittime di violenza, stranieri e soggetti disagiati sempre con il Patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Cal. Tutta l’attività presentata è curata e realizzata dagli Avvocati del Direttivo, dai Soci di ANF RC e da Avvocati, Magistrati e Accademici esperti delle materie oggetto dei Corsi e che allo scopo si avvarranno del supporto di App e Piattaforme telematiche in corso di realizzazione. Nominati, infine, i nuovi componenti del Collegio dei Probiviri Avv.ti Alfredo Siciliano, Antonio Foti e Alessandra Zagarella, il responsabile della comunicazione avv. Sante De Franco e i revisori avv.ti Mario Plutino e Davide Barberi. Infine si è proceduto ai nuovi tesseramenti che hanno visto l’adesione dei nuovi Soci, Avvocati e Praticanti del Foro di Reggio Calabria.