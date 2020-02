L’arte di Simona Treccosti, tra poliedricità e attualità

S.T. La mia passione verso il disegno si è manifestata credo come in tanti bambini, sin da quando ero piccola…Disegnavo spesso anche le pareti di casa! Ho scelto un percorso scolastico mirato alla mia predisposizione artistica, che mi ha aiutata a conoscere e raffinare le tecniche ed a confrontami con stili e personalità diverse.

S.P. Sappiamo che hai una serie di dipinti fatti in momenti diversi della tua vita…ce ne parli?

S.T. La mostra si intitola appunto “Percorsi” perchè in più di venti anni di creazioni, ho colto le emozioni dei vari momenti della mia vita, volendo cimentarmi in rappresentazioni diverse dettate dalle sensazioni del momento. C’è il momento analitico, il momento pacifico, il momento rappresentativo, il momento nero, il momento astratto e il momento costruttivo e funzionale..l’ultimo ed ancora in corso.

S.P. Il perchè di quest’arte così poliedrica?

S.T. E’ vero che l’artista ha uno stile e un’impronta che lo fa distinguere nello spazio e nel tempo…probabilmente ancora io non voglio fermarmi ad uno stile rappresentativo univoco perchè mi sento in continua evoluzione e sto cercando attraverso le mie opere di tracciare le varie tappe di questo processo.

S.P. La tua prima creazione e quella alla quale sei più legata?

S.T. La mia primissima creazione, inteso come vero e proprio quadro, è stata una riproduzione dell'”Urlo” di Much, tutti iniziano copiando! Ho scelto forse un tema un pò inquietante ma dai colori forti e decisi. Il quadro al quale sono più legata è “Metamorfosi” un’opera non recentissima, ma attuale. Raffigura la trasformazione dell’uomo in robot e la dispersione delle membra nell’universo.