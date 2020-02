Opportunità di lavoro in Decathlon

Decathlon, grande azienda francese che riunisce sotto il suo marchio oltre 1500 negozi di articoli sportivi a livello mondiale conta un centinaio di posti di lavoro attualmente disponibili in Italia. Le professionalità richieste sono di vario genere e operanti nel retail, logistica, produzione e finanza. Opportunità concrete per diplomati e laureati, sempre contraddistinti dalla passione per lo sport in generale. Le posizioni attualmente aperte sono consultabili da qui, selezionando l’area operativa di interesse dal menù in alto a sinistra. Dalla stessa pagina web è poi possibile consultare tutti i dettagli specifici richiesti dall’azienda e candidarsi direttamente online.

