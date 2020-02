Reggio Calabria, Fratelli d’Italia nomina Pietro Marra Responsabile Provinciale del Dipartimento di Protezione Civile

E’ con grande soddisfazione personale che dopo tantissimi anni di impegno nel territorio e per il territorio nel campo del volontariato e della Protezione Civile, che giorni fa vengo nominato Responsabile del Dipartimento Provinciale di Protezione Civile. Per questo devo ringraziare l’impegno dell’amico Paolo Ferrara (ex Candidato Sindaco di Liberi di Ricominciare) con cui da circa otto anni svolgiamo insieme non soltanto attività politiche ma in particolar modo attività didattiche e sociali (ad esempio la raccolta alimentare per le famiglie più deboli), che ha fatto da interlocutore tra me e il neo Consigliere regionale Giuseppe Neri il quale ha richiesto la mia nomina poi accettata dall’Onorevole Edmondo Cirielli Questore alla Camera dei Deputati nonché Commissario Provinciale di Fratelli d’Italia nominato direttamente dalla nostra Leader Giorgia Meloni. Un incarico che ricevo con grande orgoglio e che porterò avanti con grande dedizione visto la fiducia accordatami con l’obiettivo di far crescere il partito anche in questo settore difficile e impegnativo della Protezione Civile, considerando la fragilità del territorio italiano a causa degli eventi calamitosi che interessano spesso, per quanto riguarda la criticità idrogeologica il 10% della superficie italiana e riguardano l’89% dei comuni; mentre le aree ad elevato rischio sismico sono circa il 50% del territorio nazionale; la mia idea va nella direzione di mettere insieme i numeri che caratterizzano i rischi del nostro territorio; ricostruire un quadro d’insieme opportunamente studiato e costituire uno strumento di lavoro volto alle attività di Protezione Civile e assistenza alla popolazione. Essendo che tutto il territorio nazionale e in particolare la Calabria, la Campania, l’Abruzzo, le Marche e l’Umbria sono ad alto rischio sismico e necessitano di particolare attenzione sia per quanto riguarda la prevenzione, sia per quanto riguarda gli interventi di somma urgenza in caso di calamità, a tal proposito vorrei aprire un tavolo tecnico nelle sedi opportune in modo da predisporre una nuova politica della prevenzione e gestione delle emergenze. Nei mesi scorsi ho messo a conoscenza la stessa On. Giorgia Meloni consegnandole a mano il mio articolato progetto, Denis Nesci membro dell’ Esecutivo Nazionale già candidato alle scorse Elezioni Europee e l’On. Wanda Ferro Deputata di FDI nonché Commissario Regionale. Ho già iniziato a predisporre degli incontri locali con varie associazioni e liberi cittadini che vogliono seguire il mio progetto che include a breve l’inizio di corsi tra cui quello di gestione delle emergenze e metodi di comportamento.