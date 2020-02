Roma. Raggi a pranzo in ristorante cinese, vicini a comunità

Sindaco e assessore Meleo a tavola con Sonia Zhou

(DIRE) Roma, 8 Feb. – “Oggi insieme all’assessora Linda Meleo sono passata a trovare Sonia Zhou, una nota ristoratrice di Roma, nel suo locale all’Esquilino per manifestare il sostegno e la vicinanza a tutta la comunita’ cinese della nostra citta’”. Lo scrive su Twitter il sindaco di Roma, Virginia Raggi, allegando un link che rimanda al profilo Facebook della ristoratrice, in cui e’ stata postato anche un video che mostra la visita della prima cittadina e le tre donne sedute a tavola. “Promessa mantenuta! Oggi e’ venuta a trovarmi nel mio ristorante la sindaca di Roma, Virginia Raggi- ha scritto Zhou- che mentre assaggiava i miei piatti, ha voluto esprimere la solidarieta’ a me, e per mio tramite, a tutta la comunita’ cinese di Roma! Grazie di cuore sindaca”. (Ekp/ Dire)