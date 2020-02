Sanremo. Stasera Venier, Antonacci e De Sica super ospiti

Sul palco tornano Leotta, Salerno e Novello

(DIRE) Sanremo, 8 Feb. – Tutto e’ pronto per il finale del 70esimo Festival di Sanremo. Tornano sul palco dell’Ariston con Amadeus, direttore artistico e conduttore, Diletta Leotta, Sabrina Salerno e Francesca Sofia Novello. I super ospiti sono tanti e la serata si presenta gia’ lunghissima. A Sanremo 70 sono attesi la banda dei Carabinieri, Mara Venier, Biagio Antonacci, il tenore Vittorio Grigolo, il gruppo cubano Gente de Zona, il ballerino Ivan Cottini, Cristiana Capotondi, Christian De Sica e il resto del cast de ‘La mia banda suona il pop’ di Fausto Brizzi, Edoardo Pesce (che presentera’ il tv movie su Alberto Sordi) e Wilma De Angelis. In scaletta anche il medley di Tiziano Ferro con tre suoi successi: ‘Non me lo so spiegare’, ‘Ero contentissimo’ e ‘Per dirti ciao’. Ad aprire la gara dei 23 ‘Big’ ( non piu’ 24 dopo la squalifica di Bugo e Morgan ) sara’ Michele Zarrillo. A seguire, in ordine di uscita, Elodie, Enrico Nigiotti, Irene Grandi, Alberto Urso, Diodato, Marco Masini, Piero Pelu’, Levante, Achille Lauro, Pinguini Tattici Nucleari, Junior Cally, Tosca, Le Vibrazioni, Raphael Gualazzi, Francesco Gabbani, Rita Pavone, Anastasio, Riki, Giordana Angi, Paolo Jannacci, Elettra Lamborghini e Rancore. (Lul/Dire)