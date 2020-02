Tirocinanti della giustizia: Cannizzaro (FI) annuncia battaglia con emendamento al Milleproroghe

“I tirocinanti della giustizia meritano risposte efficaci: per questo motivo il 23 Gennaio ho sottoscritto in commissione Affari costituzionali un emendamento al decreto Milleproroghe proprio per garantire la regolarizzazione di 2.000 tirocinanti”. Lo afferma in una nota il deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro. “Questi tirocinanti da oltre dieci anni hanno sostituito egregiamente figure di funzionari consentendo il funzionamento dei tribunali e adesso meritano di essere regolarizzati. Svolgono un lavoro fondamentale negli uffici giudiziari a supporto di giudici, magistrati e avvocati: un compito oneroso e di enorme importanza, soprattutto in una terra come la Calabria in cui il lavoro degli organi della giustizia è decisivo per la lotta e il contrasto al fenomeno Ndranghetistico. Ovviamente mi auguro che questo governo risponda in modo favorevole all’emendamento che verrà discusso la prossima settimana in commissione e su cui ho intenzione di condurre una vera e propria battaglia; anche a Reggio Calabria ci sono molti tirocinanti che da troppo tempo attendono invano risposte adeguate e mi sono voluto impegnare così fortemente con la sottoscrizione di quest’emendamento proprio con l’obiettivo di raggiungere risultati importanti per il territorio” conclude Cannizzaro.