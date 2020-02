Coronavirus. Ippolito (Spallanzani): per vaccino serve un anno

(DIRE) Roma, 9 Febbraio – Per quanto riguarda la coppia di Taiwan che ha viaggiato in Italia “noi non abbiamo casi acquisiti sul territorio nazionale, i tempi della coppia ci fanno ben sperare ma i controlli verranno ugualmente effettuati”. Per il vaccino al Coronavirus “ci vorranno almeno 6 mesi, poi verrà valutato, difficilmente potremo avere un vaccino su larga scala prima di un anno”. Lo ha detto Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani, intervistato a ‘Mezz’ora in più’ su Raitre.